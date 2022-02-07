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Video: Откровенный рассказ выживших после стрельбы в Днепре — возмущены тем, что убийцу жалеют

Прозрачно расследовать массовый расстрел на Южмаше и наказать не только стрелка, но и его руководство. С такими требованиями в Днепре прошел митинг против дедовщины в армии. Люди собрались из-за групп в соцсети, где не доверяют официальной версии трагедии и даже поддерживают срочника Артемия Рябчука, которого следствие обвинило в кровавой бойне на заводе. [read_more_news] Протестующие определенные - нацгвардейца или вообще подставили, или так затравили в части, что он и взялся за оружие. Вот только раненые им служащие, которых врачи чудом спасли после расстрела, возмущены такой поддержкой стрелка. Ибо твердят, никто из них его и пальцем не трогал. Сегодня нацгвардейцы впервые поведали свою версию. Не исключают: обвинения в дедовщине – это только стратегия защиты, а расстрел мог быть ничем иным, как диверсией на режимном заводе.

Откровенный рассказ выживших после стрельбы в Днепре — возмущены тем, что убийцу жалеют
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Прозрачно расследовать массовый расстрел на Южмаше и наказать не только стрелка, но и его руководство.

С такими требованиями в Днепре прошел митинг против дедовщины в армии.

Люди собрались из-за групп в соцсети, где не доверяют официальной версии трагедии и даже поддерживают срочника Артемия Рябчука, которого следствие обвинило в кровавой бойне на заводе. Также по теме: Что известно о жертвах Артемия Рябчука - подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают

Протестующие определенные — нацгвардейца или вообще подставили, или так затравили в части, что он и взялся за оружие.

Вот только раненые им служащие, которых врачи чудом спасли после расстрела, возмущены такой поддержкой стрелка.

Ибо твердят, никто из них его и пальцем не трогал.

Сегодня нацгвардейцы впервые поведали свою версию.

Не исключают: обвинения в дедовщине – это только стратегия защиты, а расстрел мог быть ничем иным, как диверсией на режимном заводе.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Откровенный рассказ выживших после стрельбы в Днепре — возмущены тем, что убийцу жалеют / 07.02.2022 19:56
07.02.2022 19:56

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