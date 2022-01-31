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Video: Відсвяткував тридцятиріччя та відправився на той світ – нічна аварія в Одесі

Нічна аварія в Одесі забрала життя двох молодиків. Ще один з чисельними переламами потрапив в лікарню. Троє друзів святкували день народження. Вочевидь, в програмі святкування були і перегони вулицями міста.  [read_more_news] Адже на швидкості керманич не впорався з керуванням, вилетів з дороги, де і піймав стовп. Зіткнення виявилось фатальним. Невже іменинник сів за кермо під мухою? Що про це говорить єдиний, хто вижив? Подивіться, аби вберегтися

Відсвяткував тридцятиріччя та відправився на той світ – нічна аварія в Одесі
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Нічна аварія в Одесі забрала життя двох молодиків.

Ще один з чисельними переламами потрапив в лікарню.

Троє друзів святкували день народження.

Вочевидь, в програмі святкування були і перегони вулицями міста.   Також по темі: Батько порізав доньку та її кавалера на день народженні у дідуся - криваве свято у Києві

Адже на швидкості керманич не впорався з керуванням, вилетів з дороги, де і піймав стовп.

Зіткнення виявилось фатальним.

Невже іменинник сів за кермо під мухою?

Що про це говорить єдиний, хто вижив?

Подивіться, аби вберегтися

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ICTV / Надзвичайні новини / Відсвяткував тридцятиріччя та відправився на той світ – нічна аварія в Одесі / 31.01.2022 20:14
31.01.2022 20:14

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