Відсвяткував тридцятиріччя та відправився на той світ – нічна аварія в Одесі

Нічна аварія в Одесі забрала життя двох молодиків.

Ще один з чисельними переламами потрапив в лікарню.

Троє друзів святкували день народження.

Вочевидь, в програмі святкування були і перегони вулицями міста. Також по темі: Батько порізав доньку та її кавалера на день народженні у дідуся - криваве свято у Києві

Адже на швидкості керманич не впорався з керуванням, вилетів з дороги, де і піймав стовп.

Зіткнення виявилось фатальним.

Невже іменинник сів за кермо під мухою?

Що про це говорить єдиний, хто вижив?

Подивіться, аби вберегтися