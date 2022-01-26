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Video: Батько порізав доньку та її кавалера на день народженні у дідуся – криваве свято у Києві

Кривавий день народження, який, напевно, пам'ятатимуть ще дуже довго. У Києві чоловік приїхав на свято, аби поздоровити свого 86-річного батька. Ніщо не віщувало біди. Аж раптом, під кінець свята родича, наче підмінили! [read_more_news] Його ніхто не міг заспокоїти, а наостанок, неадекват схопився за ніж і не заради погроз, а реально порізав свою доньку та її хлопця. І що думаєте, розкаявся та кинувся рятувати своїх жертв? Ні! Він розвернувся і вистрибнув у вікно! Чим же все закінчилося і чи всім вдалося вижити після таких сімейних розбірок? Олександр Храпач дізнався.

Батько порізав доньку та її кавалера на день народженні у дідуся – криваве свято у Києві
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Кривавий день народження, який, напевно, пам’ятатимуть ще дуже довго.

У Києві чоловік приїхав на свято, аби поздоровити свого 86-річного батька.

Ніщо не віщувало біди.

Аж раптом, під кінець свята родича, наче підмінили!  Також по темі: Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі

Його ніхто не міг заспокоїти, а наостанок, неадекват схопився за ніж і не заради погроз, а реально порізав свою доньку та її хлопця.

І що думаєте, розкаявся та кинувся рятувати своїх жертв?

Ні! Він розвернувся і вистрибнув у вікно!

Чим же все закінчилося і чи всім вдалося вижити після таких сімейних розбірок?

Олександр Храпач дізнався.

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ICTV / Надзвичайні новини / Батько порізав доньку та її кавалера на день народженні у дідуся – криваве свято у Києві / 26.01.2022 19:14
26.01.2022 19:14

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