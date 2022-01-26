Батько порізав доньку та її кавалера на день народженні у дідуся – криваве свято у Києві

Кривавий день народження, який, напевно, пам’ятатимуть ще дуже довго.

У Києві чоловік приїхав на свято, аби поздоровити свого 86-річного батька.

Ніщо не віщувало біди.

Аж раптом, під кінець свята родича, наче підмінили! Також по темі: Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі

Його ніхто не міг заспокоїти, а наостанок, неадекват схопився за ніж і не заради погроз, а реально порізав свою доньку та її хлопця.

І що думаєте, розкаявся та кинувся рятувати своїх жертв?

Ні! Він розвернувся і вистрибнув у вікно!

Чим же все закінчилося і чи всім вдалося вижити після таких сімейних розбірок?

Олександр Храпач дізнався.