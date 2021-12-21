Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі

Чоловік-ігроман у власний День народження заколов кохану дружину
У Дніпрі чоловік відсвяткував 42-річчя з моторошними спецефектами
Ріки крові у день народження: в селищі неподалік Прилук свято закінчилося масовою бійкою і різаниною
На Київщині чоловік у свій день народження зарізав друга
Киянин так відствяткував власний день народження, що загримів за ґрати
На Черкащині святкування дня народження перетворилося на страшну криваву розправу
В одній руці подарунок, в іншій – рушниця: чоловіка у день народження застрелив його товариш
Костянтин Стогній