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Video: Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі

Вам здається, що ви вже усе бачили? Будьте певні - ми вас здивуємо! Як вам таке - стрілянина та різня на святкуванні дитячого дня народження?[read_more_news] На Запоріжжі крутий бойовик розігрався просто під час привітання маленької Амелії, якій того дня виповнився всього один рік! Двоє родичів так посварилися, що старший дістав рушницю і пальнув у молодшого! А потім почав його ще й ножем шматувати. Чим же закінчилася ця люта заруба? Сподіваюсь, дитина своє перше свято - не запам'ятає на все життя!

Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі
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Вам здається, що ви вже усе бачили?

Будьте певні – ми вас здивуємо!

Як вам таке – стрілянина та різня на святкуванні дитячого дня народження? Також по темі: Дружина зарізала коханого в день його народження - криваве святкування на Черкащині

На Запоріжжі крутий бойовик розігрався просто під час привітання маленької Амелії, якій того дня виповнився всього один рік!

Двоє родичів так посварилися, що старший дістав рушницю і пальнув у молодшого!

А потім почав його ще й ножем шматувати.

Чим же закінчилася ця люта заруба?

Сподіваюсь, дитина своє перше свято – не запам’ятає на все життя!

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ICTV / Надзвичайні новини / Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі / 21.12.2021 19:53
21.12.2021 19:53

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