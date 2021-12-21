Перестрілку у День народження дитини влаштували гості на Запоріжжі

Вам здається, що ви вже усе бачили?

Будьте певні – ми вас здивуємо!

Як вам таке – стрілянина та різня на святкуванні дитячого дня народження? Також по темі: Дружина зарізала коханого в день його народження - криваве святкування на Черкащині

На Запоріжжі крутий бойовик розігрався просто під час привітання маленької Амелії, якій того дня виповнився всього один рік!

Двоє родичів так посварилися, що старший дістав рушницю і пальнув у молодшого!

А потім почав його ще й ножем шматувати.

Чим же закінчилася ця люта заруба?

Сподіваюсь, дитина своє перше свято – не запам’ятає на все життя!