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Video: Отец порезал дочь и ее кавалера на дне рождения у дедушки — кровавый праздник в Киеве

Кровавый день рождения, который наверняка будут помнить еще очень долго. В Киеве мужчина приехал на праздник, чтобы поздравить своего 86-летнего отца. Ничто не предвещало беды. Вдруг, в конце праздника родственника, словно подменили! [read_more_news] Его никто не мог успокоить, а напоследок неадекват схватился за нож и не ради угроз, а реально порезал свою дочь и ее парня. И что думаете, раскаялся и бросился спасать своих жертв? Нет! Он развернулся и выпрыгнул в окно! Чем же все закончилось и удалось ли всем выжить после таких семейных разборок? Александр Храпач узнал.

Отец порезал дочь и ее кавалера на дне рождения у дедушки — кровавый праздник в Киеве
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Кровавый день рождения, который наверняка будут помнить еще очень долго.

В Киеве мужчина приехал на праздник, чтобы поздравить своего 86-летнего отца.

Ничто не предвещало беды.

Вдруг, в конце праздника родственника, словно подменили! Также по теме: Перестрелку в День рождения ребенка устроили гости в Запорожье

Его никто не мог успокоить, а напоследок неадекват схватился за нож и не ради угроз, а реально порезал свою дочь и ее парня.

И что думаете, раскаялся и бросился спасать своих жертв?

Нет! Он развернулся и выпрыгнул в окно!

Чем же все закончилось и удалось ли всем выжить после таких семейных разборок?

Александр Храпач узнал.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отец порезал дочь и ее кавалера на дне рождения у дедушки — кровавый праздник в Киеве / 26.01.2022 19:14
26.01.2022 19:14

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