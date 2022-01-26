Отец порезал дочь и ее кавалера на дне рождения у дедушки — кровавый праздник в Киеве

Кровавый день рождения, который наверняка будут помнить еще очень долго.

В Киеве мужчина приехал на праздник, чтобы поздравить своего 86-летнего отца.

Ничто не предвещало беды.

Вдруг, в конце праздника родственника, словно подменили! Также по теме: Перестрелку в День рождения ребенка устроили гости в Запорожье

Его никто не мог успокоить, а напоследок неадекват схватился за нож и не ради угроз, а реально порезал свою дочь и ее парня.

И что думаете, раскаялся и бросился спасать своих жертв?

Нет! Он развернулся и выпрыгнул в окно!

Чем же все закончилось и удалось ли всем выжить после таких семейных разборок?

Александр Храпач узнал.