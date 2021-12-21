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Video: Перестрелку в День рождения ребенка устроили гости в Запорожье

Вам кажется, что вы уже все видели? Будьте уверены – мы вас удивим! Как вам такое - стрельба и резня на праздновании детского дня рождения?[read_more_news] В Запорожье крутой боевик разыгрался прямо во время поздравления маленькой Амелии, которой в тот день исполнился всего один год! Двое родственников так поссорились, что старший достал ружье и пальнул в младшего! А потом начал его еще и ножом кромсать. Чем же закончилась эта лютая заруба? Надеюсь, ребенок свой первый праздник – не запомнит на всю жизнь!

Перестрелку в День рождения ребенка устроили гости в Запорожье
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Вам кажется, что вы уже все видели?

Будьте уверены – мы вас удивим!

Как вам такое — стрельба и резня на праздновании детского дня рождения? Также по теме: Жена зарезала любимого в день его рождения - кровавое празднование в Черкасской области

В Запорожье крутой боевик разыгрался прямо во время поздравления маленькой Амелии, которой в тот день исполнился всего один год!

Двое родственников так поссорились, что старший достал ружье и пальнул в младшего!

А потом начал его еще и ножом кромсать.

Чем же закончилась эта лютая заруба?

Надеюсь, ребенок свой первый праздник – не запомнит на всю жизнь!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Перестрелку в День рождения ребенка устроили гости в Запорожье / 21.12.2021 19:53
21.12.2021 19:53

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