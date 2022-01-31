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Video: Отпраздновал тридцатилетие и отправился на тот свет – ночная авария в Одессе

Ночная авария в Одессе унесла жизни двух молодых людей. Еще один с многочисленными переломами попал в больницу. Три друга праздновали день рождения. Очевидно, в программе празднования была и гонка по улицам города. [read_more_news] Ведь на скорости водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, где и поймал столб. Столкновение оказалось роковым. Неужели именинник сел за руль под мухой? Что об этом говорит единственный, кто выжил? Посмотрите, чтобы уберечься.

Отпраздновал тридцатилетие и отправился на тот свет – ночная авария в Одессе
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Ночная авария в Одессе унесла жизни двух молодых людей.

Еще один с многочисленными переломами попал в больницу.

Три друга праздновали день рождения.

Очевидно, в программе празднования была и гонка по улицам города. Также по теме: Отец порезал дочь и ее кавалера на дне рождения у дедушки - кровавый праздник в Киеве

Ведь на скорости водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, где и поймал столб.

Столкновение оказалось роковым.

Неужели именинник сел за руль под мухой?

Что об этом говорит единственный, кто выжил?

Посмотрите, чтобы уберечься.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отпраздновал тридцатилетие и отправился на тот свет – ночная авария в Одессе / 31.01.2022 20:14
31.01.2022 20:14

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