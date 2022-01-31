Отпраздновал тридцатилетие и отправился на тот свет – ночная авария в Одессе

Ночная авария в Одессе унесла жизни двух молодых людей.

Еще один с многочисленными переломами попал в больницу.

Три друга праздновали день рождения.

Очевидно, в программе празднования была и гонка по улицам города. Также по теме: Отец порезал дочь и ее кавалера на дне рождения у дедушки - кровавый праздник в Киеве

Ведь на скорости водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, где и поймал столб.

Столкновение оказалось роковым.

Неужели именинник сел за руль под мухой?

Что об этом говорит единственный, кто выжил?

Посмотрите, чтобы уберечься.