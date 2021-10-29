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Video: Відправив матір на той світ подушкою та простирадлом – жорстока розправа у Києві

Під Києвом у багатоповерхівці моторошне убивство, в зачиненій квартирі знайшли тіло пенсіонерки. Понівечений труп там пролежав щонайменше тиждень. Бідолаху побили та задушили. Тіло знайшов син, його викликали стривожені люди, коли помітили, що старенька зникла. [read_more_news] Тоді чоловік на показ влаштував драму, ледь не зомлів у розпачі й істериці. Але це усе виявилося лише страшною грою. Бо зараз він основний підозрюваний у жорстокому вбивстві мами! Та й сам душогуб вже зізнався, що бив неньку! Ви не повірите, яка причина тому, що у мить людина перетворилася на таку бездушну потвору й підняла руку на найріднішу.

Відправив матір на той світ подушкою та простирадлом – жорстока розправа у Києві
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Під Києвом у багатоповерхівці моторошне убивство, в зачиненій квартирі знайшли тіло пенсіонерки.

Понівечений труп там пролежав щонайменше тиждень.

Бідолаху побили та задушили.

Тіло знайшов син, його викликали стривожені люди, коли помітили, що старенька зникла. Також по темі: Злий геній вбив власну матір - жахіття, яке лякає більше за трилери Хічкока

Тоді чоловік на показ влаштував драму, ледь не зомлів у розпачі й істериці.

Але це усе виявилося лише страшною грою.

Бо зараз він основний підозрюваний у жорстокому вбивстві мами!

Та й сам душогуб вже зізнався, що бив неньку!

Ви не повірите, яка причина тому, що у мить людина перетворилася на таку бездушну потвору й підняла руку на найріднішу.

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ICTV / Надзвичайні новини / Відправив матір на той світ подушкою та простирадлом – жорстока розправа у Києві / 29.10.2021 19:54
29.10.2021 19:54

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