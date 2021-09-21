Злий геній вбив власну матір – жахіття, яке лякає більше за трилери Хічкока

Жахіття, яке лякає ще більше за трилери Хічкока.

На Львівщині злий геній вбив власну матір, а після цього два тижні мешкав пліч-о-пліч з тілом бідолашної.

Страшно подумати, чим би завершилася ця історія, якби сусіди не забили на сполох. Також по темі: Справжня людська мумія за диваном у сусіда. Як воно - жити з трупом брата?

Тільки уявіть, аби потрапити до квартири душогуба, людям разом із поліцією довелося розробити цілу операцію, а те, що вони побачили всередині буквально не вкладається в голові.

Наша Євгенія Полікарпова з перших вуст дізналася моторошні подробиці цього нелюдського вбивства.