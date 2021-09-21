seach
ICTV - Разом краще

Video: Злий геній вбив власну матір – жахіття, яке лякає більше за трилери Хічкока

Жахіття, яке лякає ще більше за трилери Хічкока. На Львівщині злий геній вбив власну матір, а після цього два тижні мешкав пліч-о-пліч з тілом бідолашної. Страшно подумати, чим би завершилася ця історія, якби сусіди не забили на сполох.[read_more_news] Тільки уявіть, аби потрапити до квартири душогуба, людям разом із поліцією довелося розробити цілу операцію, а те, що вони побачили всередині буквально не вкладається в голові. Наша Євгенія Полікарпова з перших вуст дізналася моторошні подробиці цього нелюдського вбивства.

Злий геній вбив власну матір – жахіття, яке лякає більше за трилери Хічкока
0 Коментувати

Жахіття, яке лякає ще більше за трилери Хічкока.

На Львівщині злий геній вбив власну матір, а після цього два тижні мешкав пліч-о-пліч з тілом бідолашної.

Страшно подумати, чим би завершилася ця історія, якби сусіди не забили на сполох. Також по темі: Справжня людська мумія за диваном у сусіда. Як воно - жити з трупом брата?

Тільки уявіть, аби потрапити до квартири душогуба, людям разом із поліцією довелося розробити цілу операцію, а те, що вони побачили всередині буквально не вкладається в голові.

Наша Євгенія Полікарпова з перших вуст дізналася моторошні подробиці цього нелюдського вбивства.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Злий геній вбив власну матір – жахіття, яке лякає більше за трилери Хічкока / 21.09.2021 19:48
21.09.2021 19:48

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь