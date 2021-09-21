Злой гений убил собственную мать — ужас, которое пугает больше триллеров Хичкока

Ужас, который пугает больше триллеров Хичкока.

На Львовщине злой гений убил собственную мать, а затем две недели жил бок о бок с телом бедной.

Страшно подумать, чем бы завершилась эта история, если бы соседи не забили тревогу. Также по теме: Настоящая человеческая мумия за диваном у соседа. Как оно - жить с трупом брата?

Только представьте, чтобы попасть в квартиру душегуба, людям вместе с полицией пришлось разработать целую операцию, а то, что они увидели внутри буквально не укладывается в голове.

Наша Евгения Поликарпова из первых уст узнала жуткие подробности этого бесчеловечного убийства.