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Video: Злой гений убил собственную мать — ужас, которое пугает больше триллеров Хичкока

Ужас, который пугает больше триллеров Хичкока. На Львовщине злой гений убил собственную мать, а затем две недели жил бок о бок с телом бедной. Страшно подумать, чем бы завершилась эта история, если бы соседи не забили тревогу.  [read_more_news] Только представьте, чтобы попасть в квартиру душегуба, людям вместе с полицией пришлось разработать целую операцию, а то, что они увидели внутри буквально не укладывается в голове. Наша Евгения Поликарпова из первых уст узнала жуткие подробности этого бесчеловечного убийства.

Злой гений убил собственную мать — ужас, которое пугает больше триллеров Хичкока
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Ужас, который пугает больше триллеров Хичкока.

На Львовщине злой гений убил собственную мать, а затем две недели жил бок о бок с телом бедной.

Страшно подумать, чем бы завершилась эта история, если бы соседи не забили тревогу.   Также по теме: Настоящая человеческая мумия за диваном у соседа. Как оно - жить с трупом брата?

Только представьте, чтобы попасть в квартиру душегуба, людям вместе с полицией пришлось разработать целую операцию, а то, что они увидели внутри буквально не укладывается в голове.

Наша Евгения Поликарпова из первых уст узнала жуткие подробности этого бесчеловечного убийства.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Злой гений убил собственную мать — ужас, которое пугает больше триллеров Хичкока / 21.09.2021 19:48
21.09.2021 19:48

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