Отправил мать на тот свет подушкой и простыней – жестокая расправа в Киеве

Под Киевом в многоэтажке жуткое убийство, в закрытой квартире нашли тело пенсионерки.

Изуродованный труп там пролежал минимум неделю.

Беднягу избили и задушили.

Тело нашел сын, его вызвали встревоженные люди, когда заметили, что старушка исчезла. Также по теме: Злой гений убил собственную мать - ужас, которое пугает больше триллеров Хичкока

Тогда мужчина на показ устроил драму, едва не потерял сознание в отчаянии и истерике.

Но это все оказалось страшной игрой.

Теперь он основной подозреваемый в жестоком убийстве мамы!

Да и сам душегуб уже признался, что бил мать!

Вы не поверите, какая причина тому, что в мгновение ока человек превратился в такое бездушное чудовище и поднял руку на самую родную.