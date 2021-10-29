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Video: Отправил мать на тот свет подушкой и простыней – жестокая расправа в Киеве

Под Киевом в многоэтажке жуткое убийство, в закрытой квартире нашли тело пенсионерки. Изуродованный труп там пролежал минимум неделю. Беднягу избили и задушили. Тело нашел сын, его вызвали встревоженные люди, когда заметили, что старушка исчезла. [read_more_news] Тогда мужчина на показ устроил драму, едва не потерял сознание в отчаянии и истерике. Но это все оказалось страшной игрой. Теперь он основной подозреваемый в жестоком убийстве мамы! Да и сам душегуб уже признался, что бил мать! Вы не поверите, какая причина тому, что в мгновение ока человек превратился в такое бездушное чудовище и поднял руку на самую родную.

Отправил мать на тот свет подушкой и простыней – жестокая расправа в Киеве
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Под Киевом в многоэтажке жуткое убийство, в закрытой квартире нашли тело пенсионерки.

Изуродованный труп там пролежал минимум неделю.

Беднягу избили и задушили.

Тело нашел сын, его вызвали встревоженные люди, когда заметили, что старушка исчезла. Также по теме: Злой гений убил собственную мать - ужас, которое пугает больше триллеров Хичкока

Тогда мужчина на показ устроил драму, едва не потерял сознание в отчаянии и истерике.

Но это все оказалось страшной игрой.

Теперь он основной подозреваемый в жестоком убийстве мамы!

Да и сам душегуб уже признался, что бил мать!

Вы не поверите, какая причина тому, что в мгновение ока человек превратился в такое бездушное чудовище и поднял руку на самую родную.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отправил мать на тот свет подушкой и простыней – жестокая расправа в Киеве / 29.10.2021 19:54
29.10.2021 19:54

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