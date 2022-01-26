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Video: Відому українську співачку переслідує маніяк: вона моя законна дружина!

Залякував, «обливав» брудною лайкою і постійно погрожував вбити! Спецпризначенці затримали чоловіка, який буквально тероризував співачку Злату Огнєвіч! Артистка не приховує, божевільний фанат вже понад три роки не дає їй спокійно жити. Та останньою краплею став його вчинок на днях. [read_more_news] Коли неадекват наздогнав таксі, в якому Злата їхала на репетицію і в черговий раз пообіцяв жорстоко з нею розправитися. Тому артистка написала заяву в поліцію, бо реально боїться за життя своє і родичів. Копи заарештували переслідувача. Але чи заспокоїться неврівноважений чоловік після цього? Чи залишить свою жертву в спокої?

Відому українську співачку переслідує маніяк: вона моя законна дружина!
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Залякував, «обливав» брудною лайкою і постійно погрожував вбити!

Спецпризначенці затримали чоловіка, який буквально тероризував співачку Злату Огнєвіч!

Артистка не приховує, божевільний фанат вже понад три роки не дає їй спокійно жити.

Та останньою краплею став його вчинок на днях.  Також по темі: Голий киянин переслідує дітей, нападає на жінок та тероризує сусідів

Коли неадекват наздогнав таксі, в якому Злата їхала на репетицію і в черговий раз пообіцяв жорстоко з нею розправитися.

Тому артистка написала заяву в поліцію, бо реально боїться за життя своє і родичів.

Копи заарештували переслідувача.

Але чи заспокоїться неврівноважений чоловік після цього?

Чи залишить свою жертву в спокої?

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ICTV / Надзвичайні новини / Відому українську співачку переслідує маніяк: вона моя законна дружина! / 26.01.2022 19:36
26.01.2022 19:36

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