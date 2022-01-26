seach
ICTV - Разом краще

Video: Известную украинскую певицу преследует маньяк: она моя законная жена!

Запугивал, «обливал» грязной бранью и постоянно угрожал убить! Спецназовцы задержали мужчину, который буквально терроризировал певицу Злату Огневич! Артистка не скрывает, безумный фанат уже больше трех лет не дает ей спокойно жить. Но последней каплей стал его поступок на днях. [read_more_news] Когда неадекват настиг такси, в котором Злата ехала на репетицию и в очередной раз пообещал жестоко с ней расправиться. Поэтому артистка написала заявление в полицию, потому что реально боится за свою жизнь и родственников. Копы арестовали преследователя. Но успокоится ли неуравновешенный мужчина после этого? Оставит ли свою жертву в покое?

Известную украинскую певицу преследует маньяк: она моя законная жена!
0 Комментировать

Запугивал, «обливал» грязной бранью и постоянно угрожал убить!

Спецназовцы задержали мужчину, который буквально терроризировал певицу Злату Огневич!

Артистка не скрывает, безумный фанат уже больше трех лет не дает ей спокойно жить.

Но последней каплей стал его поступок на днях. Также по теме: Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей

Когда неадекват настиг такси, в котором Злата ехала на репетицию и в очередной раз пообещал жестоко с ней расправиться.

Поэтому артистка написала заявление в полицию, потому что реально боится за свою жизнь и родственников.

Копы арестовали преследователя.

Но успокоится ли неуравновешенный мужчина после этого?

Оставит ли свою жертву в покое?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Известную украинскую певицу преследует маньяк: она моя законная жена! / 26.01.2022 19:36
26.01.2022 19:36

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь