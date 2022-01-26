Известную украинскую певицу преследует маньяк: она моя законная жена!

Запугивал, «обливал» грязной бранью и постоянно угрожал убить!

Спецназовцы задержали мужчину, который буквально терроризировал певицу Злату Огневич!

Артистка не скрывает, безумный фанат уже больше трех лет не дает ей спокойно жить.

Но последней каплей стал его поступок на днях. Также по теме: Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей

Когда неадекват настиг такси, в котором Злата ехала на репетицию и в очередной раз пообещал жестоко с ней расправиться.

Поэтому артистка написала заявление в полицию, потому что реально боится за свою жизнь и родственников.

Копы арестовали преследователя.

Но успокоится ли неуравновешенный мужчина после этого?

Оставит ли свою жертву в покое?