seach
ICTV - Разом краще

Video: Голий киянин переслідує дітей, нападає на жінок та тероризує сусідів

Такого сусіда і ворогу не побажаєш. У столиці неадекват тероризує цілу багатоповерхівку, особливо він ненавидить жінок, лупцює їх та кидається, коли бачить на вулиці. Цей неадекват може ще й голяка ходити й чіплятися до дітей. Одного разу ледь не зґвалтував школярку, її лише дивом видерли з рук покидька перехожі.  [read_more_news] І що ви думаєте, він потрапив за ґрати? Ні, бо має довідку з психлікарні. Місцеві вже роками борються із цим душевно хворим, але нічого не можуть вдіяти.

Голий киянин переслідує дітей, нападає на жінок та тероризує сусідів
0 Коментувати

Такого сусіда і ворогу не побажаєш.

У столиці неадекват тероризує цілу багатоповерхівку, особливо він ненавидить жінок, лупцює їх та кидається, коли бачить на вулиці.

Цей неадекват може ще й голяка ходити й чіплятися до дітей.

Одного разу ледь не зґвалтував школярку, її лише дивом видерли з рук покидька перехожі.   Також по темі: Бабка-терористка тримає у страху багатоповерхівки у Голосіївському районі Києва

І що ви думаєте, він потрапив за ґрати?

Ні, бо має довідку з психлікарні.

Місцеві вже роками борються із цим душевно хворим, але нічого не можуть вдіяти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Голий киянин переслідує дітей, нападає на жінок та тероризує сусідів / 30.11.2021 19:57
30.11.2021 19:57

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь