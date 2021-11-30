Голий киянин переслідує дітей, нападає на жінок та тероризує сусідів

Такого сусіда і ворогу не побажаєш.

У столиці неадекват тероризує цілу багатоповерхівку, особливо він ненавидить жінок, лупцює їх та кидається, коли бачить на вулиці.

Цей неадекват може ще й голяка ходити й чіплятися до дітей.

Одного разу ледь не зґвалтував школярку, її лише дивом видерли з рук покидька перехожі. Також по темі: Бабка-терористка тримає у страху багатоповерхівки у Голосіївському районі Києва

І що ви думаєте, він потрапив за ґрати?

Ні, бо має довідку з психлікарні.

Місцеві вже роками борються із цим душевно хворим, але нічого не можуть вдіяти.