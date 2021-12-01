Відома в Червонограді сім’я розвалилася, скотилася до жебрацтва і дійшла до вбивства

Жорстоко розправився з власним батьком, а вину хотів перекинути на вуличних хуліганів.

На Львівщині поліцейські вивели на чисту воду сина, який до смерті замордував найріднішого.

Те, що накоїв нелюд просто не вкладається в голові. Також по темі: У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ

Тільки послухайте: одразу після кривавих тортур, він спокійно пішов спати, а швидку допомогу викликав лише наступного ранку, коли рятувати тата було вже занадто пізно.

Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася із сусідами сім’ї та дізналася деталі, від яких мороз по шкірі.