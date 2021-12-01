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Video: Известная в Червонограде семья развалилась, скатилась до нищебродства и дошла до убийства

Жестоко расправился с собственным отцом, а вину хотел перебросить на уличных хулиганов. Во Львовской области полицейские вывели на чистую воду сына, который до смерти замордовал самого родного. То, что натворил изверг просто не укладывается в голове.[read_more_news] Только послушайте: сразу после кровавой пытки он спокойно пошел спать, а скорую помощь вызвал только на следующее утро, когда спасать папу было слишком поздно. Наша Евгения Поликарпова пообщалась с соседями семьи и узнала детали, от которых мороз по коже.

Известная в Червонограде семья развалилась, скатилась до нищебродства и дошла до убийства
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Жестоко расправился с собственным отцом, а вину хотел перебросить на уличных хулиганов.

Во Львовской области полицейские вывели на чистую воду сына, который до смерти замордовал самого родного.

То, что натворил изверг просто не укладывается в голове. Также по теме: В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет

Только послушайте: сразу после кровавой пытки он спокойно пошел спать, а скорую помощь вызвал только на следующее утро, когда спасать папу было слишком поздно.

Наша Евгения Поликарпова пообщалась с соседями семьи и узнала детали, от которых мороз по коже.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Известная в Червонограде семья развалилась, скатилась до нищебродства и дошла до убийства / 01.12.2021 19:11
01.12.2021 19:11

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