Известная в Червонограде семья развалилась, скатилась до нищебродства и дошла до убийства

Жестоко расправился с собственным отцом, а вину хотел перебросить на уличных хулиганов.

Во Львовской области полицейские вывели на чистую воду сына, который до смерти замордовал самого родного.

То, что натворил изверг просто не укладывается в голове. Также по теме: В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет

Только послушайте: сразу после кровавой пытки он спокойно пошел спать, а скорую помощь вызвал только на следующее утро, когда спасать папу было слишком поздно.

Наша Евгения Поликарпова пообщалась с соседями семьи и узнала детали, от которых мороз по коже.