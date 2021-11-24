В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет

Очень юные и несказанно жестокие.

В Ровно решили судьбу преступного дуэта, отправившего отца двоих детей на тот свет.

Молодые люди действовали по схеме: пообещали своей жертве выгодно продать янтарь.

Но на самом деле заманили мужчину в смертельную ловушку.

За солнечными камнями Владимир Кузьминец из Ковеля приехал в городок Дубровицу. Также по теме: Жестокое убийство рыбака в Днепре - сын нашел отца мертвым в багажнике

Двое его знакомых, которым тогда и 18 не было, напали и в багажнике его машины вывезли в лес.

Там металлическим прутом разбили череп и забрали тысячу долларов, за которые поехали развлекаться.

Когда же протрезвели – сожгли машину вместе с трупом внутри.

И за это райсуд присудил юным душегубам всего десять лет тюрьмы.

Но родные убитого приговор обжаловали.

Что же решили в апелляции?

Покаялись ли убийцы?

Ужаснетесь от того, что они несут.