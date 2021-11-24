seach
ICTV - Разом краще

Video: В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет

Очень юные и несказанно жестокие. В Ровно решили судьбу преступного дуэта, отправившего отца двоих детей на тот свет. Молодые люди действовали по схеме: пообещали своей жертве выгодно продать янтарь. Но на самом деле заманили мужчину в смертельную ловушку. За солнечными камнями Владимир Кузьминец из Ковеля приехал в городок Дубровицу. [read_more_news] Двое его знакомых, которым тогда и 18 не было, напали и в багажнике его машины вывезли в лес. Там металлическим прутом разбили череп и забрали тысячу долларов, за которые поехали развлекаться. Когда же протрезвели – сожгли машину вместе с трупом внутри. И за это райсуд присудил юным душегубам всего десять лет тюрьмы. Но родные убитого приговор обжаловали. Что же решили в апелляции? Покаялись ли убийцы? Ужаснетесь от того, что они несут.

В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет
0 Комментировать

Очень юные и несказанно жестокие.

В Ровно решили судьбу преступного дуэта, отправившего отца двоих детей на тот свет.

Молодые люди действовали по схеме: пообещали своей жертве выгодно продать янтарь.

Но на самом деле заманили мужчину в смертельную ловушку.

За солнечными камнями Владимир Кузьминец из Ковеля приехал в городок Дубровицу. Также по теме: Жестокое убийство рыбака в Днепре - сын нашел отца мертвым в багажнике

Двое его знакомых, которым тогда и 18 не было, напали и в багажнике его машины вывезли в лес.

Там металлическим прутом разбили череп и забрали тысячу долларов, за которые поехали развлекаться.

Когда же протрезвели – сожгли машину вместе с трупом внутри.

И за это райсуд присудил юным душегубам всего десять лет тюрьмы.

Но родные убитого приговор обжаловали.

Что же решили в апелляции?

Покаялись ли убийцы?

Ужаснетесь от того, что они несут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет / 24.11.2021 19:34
24.11.2021 19:34

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь