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Video: У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ

Дуже юні і невимовно жорстокі. У Рівному вирішили долю злочинного дуету, який відправив батька двох дітей на той світ. Парубки діяли за схемою: пообіцяли своїй жертві вигідно продати бурштин. Та насправді заманили чоловіка у смертельну пастку. За сонячним камінням Володимир Кузьмінець із Ковеля приїхав у містечко Дубровицю.  [read_more_news] Двоє його знайомих, яким тоді і 18 не було, напали і в багажнику його ж машини вивезли до лісу. Там металевим прутом розтрощили череп і забрали тисячу доларів, за які поїхали розважатися. Коли ж протверезіли - спалили машину разом з трупом всередині. І за це райсуд присудив юним душогубам усього десять років тюрми. Але рідні вбитого вирок оскаржили. Що ж вирішили в апеляції? Чи покаялися убивці? Вжахнетеся від того, що вони верзуть.

У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ
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Дуже юні і невимовно жорстокі.

У Рівному вирішили долю злочинного дуету, який відправив батька двох дітей на той світ.

Парубки діяли за схемою: пообіцяли своїй жертві вигідно продати бурштин.

Та насправді заманили чоловіка у смертельну пастку.

За сонячним камінням Володимир Кузьмінець із Ковеля приїхав у містечко Дубровицю.   Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Двоє його знайомих, яким тоді і 18 не було, напали і в багажнику його ж машини вивезли до лісу.

Там металевим прутом розтрощили череп і забрали тисячу доларів, за які поїхали розважатися.

Коли ж протверезіли – спалили машину разом з трупом всередині.

І за це райсуд присудив юним душогубам усього десять років тюрми.

Але рідні вбитого вирок оскаржили.

Що ж вирішили в апеляції?

Чи покаялися убивці?

Вжахнетеся від того, що вони верзуть.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ / 24.11.2021 19:34
24.11.2021 19:34

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