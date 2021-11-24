У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ

Дуже юні і невимовно жорстокі.

У Рівному вирішили долю злочинного дуету, який відправив батька двох дітей на той світ.

Парубки діяли за схемою: пообіцяли своїй жертві вигідно продати бурштин.

Та насправді заманили чоловіка у смертельну пастку.

За сонячним камінням Володимир Кузьмінець із Ковеля приїхав у містечко Дубровицю. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Двоє його знайомих, яким тоді і 18 не було, напали і в багажнику його ж машини вивезли до лісу.

Там металевим прутом розтрощили череп і забрали тисячу доларів, за які поїхали розважатися.

Коли ж протверезіли – спалили машину разом з трупом всередині.

І за це райсуд присудив юним душогубам усього десять років тюрми.

Але рідні вбитого вирок оскаржили.

Що ж вирішили в апеляції?

Чи покаялися убивці?

Вжахнетеся від того, що вони верзуть.