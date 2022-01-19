Віддала мертву дитину і зникла – в Запоріжжі розшукують холоднокровну матір

В Запоріжжі шукають жінку, яка віддала чотиримісячне немовля лікарям швидкої і зникла.

Поки маленьку дівчинку медики намагалися реанімувати, її матері і слід прохолов.

Врятувати дитину, на жаль, не вдалося.

Але й згорьованих родичів поблизу не було.

Бригада швидкої була змушена викликати копів. Також по темі: 14-річна дівчинка натрапила на немовля у сумці

Коли ж правоохоронці відчинили квартиру, де жила жінка, то просто очманіли від побаченого.

Цікаво, що сусіди знали про всі жахіття, які коїлися в тому злощасному помешканні, але навіть пальцем не поворухнули, аби врятувати крихітку.

Це важко осягнути.