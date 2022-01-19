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Video: Віддала мертву дитину і зникла – в Запоріжжі розшукують холоднокровну матір

В Запоріжжі шукають жінку, яка віддала чотиримісячне немовля лікарям швидкої і зникла. Поки маленьку дівчинку медики намагалися реанімувати, її матері і слід прохолов. Врятувати дитину, на жаль, не вдалося. Але й згорьованих родичів поблизу не було. Бригада швидкої була змушена викликати копів. [read_more_news] Коли ж правоохоронці відчинили квартиру, де жила жінка, то просто очманіли від побаченого. Цікаво, що сусіди знали про всі жахіття, які коїлися в тому злощасному помешканні, але навіть пальцем не поворухнули, аби врятувати крихітку. Це важко осягнути.

Віддала мертву дитину і зникла – в Запоріжжі розшукують холоднокровну матір
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В Запоріжжі шукають жінку, яка віддала чотиримісячне немовля лікарям швидкої і зникла.

Поки маленьку дівчинку медики намагалися реанімувати, її матері і слід прохолов.

Врятувати дитину, на жаль, не вдалося.

Але й згорьованих родичів поблизу не було.

Бригада швидкої була змушена викликати копів. Також по темі: 14-річна дівчинка натрапила на немовля у сумці

Коли ж правоохоронці відчинили квартиру, де жила жінка, то просто очманіли від побаченого.

Цікаво, що сусіди знали про всі жахіття, які коїлися в тому злощасному помешканні, але навіть пальцем не поворухнули, аби врятувати крихітку.

Це важко осягнути.

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ICTV / Надзвичайні новини / Віддала мертву дитину і зникла – в Запоріжжі розшукують холоднокровну матір / 19.01.2022 19:06
19.01.2022 19:06

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