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Video: Отдала мертвого ребенка и исчезла — в Запорожье разыскивают горе-мать

В Запорожье ищут женщину, которая отдала четырехмесячного младенца врачам скорой и скрылась. Пока маленькую девочку медики пытались реанимировать, ее матери и след простыл. Спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Но и родственников поблизости не было. Бригада скорой была вынуждена вызвать копов. [read_more_news] Когда же правоохранители открыли квартиру, где жила женщина, просто обалдели от увиденного. Интересно, что соседи знали обо всех ужасах, которые творились в том злосчастном доме, но даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти кроху. Это трудно постичь.

Отдала мертвого ребенка и исчезла — в Запорожье разыскивают горе-мать
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В Запорожье ищут женщину, которая отдала четырехмесячного младенца врачам скорой и скрылась.

Пока маленькую девочку медики пытались реанимировать, ее матери и след простыл.

Спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Но и родственников поблизости не было.

Бригада скорой была вынуждена вызвать копов. Также по теме: 14-летняя девочка наткнулась на младенца в сумке

Когда же правоохранители открыли квартиру, где жила женщина, просто обалдели от увиденного.

Интересно, что соседи знали обо всех ужасах, которые творились в том злосчастном доме, но даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти кроху.

Это трудно постичь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отдала мертвого ребенка и исчезла — в Запорожье разыскивают горе-мать / 19.01.2022 19:06
19.01.2022 19:06

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