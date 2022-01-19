Отдала мертвого ребенка и исчезла — в Запорожье разыскивают горе-мать

В Запорожье ищут женщину, которая отдала четырехмесячного младенца врачам скорой и скрылась.

Пока маленькую девочку медики пытались реанимировать, ее матери и след простыл.

Спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Но и родственников поблизости не было.

Бригада скорой была вынуждена вызвать копов. Также по теме: 14-летняя девочка наткнулась на младенца в сумке

Когда же правоохранители открыли квартиру, где жила женщина, просто обалдели от увиденного.

Интересно, что соседи знали обо всех ужасах, которые творились в том злосчастном доме, но даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти кроху.

Это трудно постичь.