Video: 14-річна дівчинка натрапила на немовля у сумці

Немовля в сумці на території закинутого молокозаводу знайшли на Тернопільщині. На таку шокуючу знахідку натрапила 14-річна школярка. [read_more_news] На щастя, дівчинка не розгубилась. Взяла пакет з посинілим від холоду немовлям і віднесла його до найближчого магазину. Чи вдалося врятувати маля? І чи знайшлася горе-матір? Дивіться.