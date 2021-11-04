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Video: 14-річна дівчинка натрапила на немовля у сумці

Немовля в сумці на території закинутого молокозаводу знайшли на Тернопільщині. На таку шокуючу знахідку натрапила 14-річна школярка. [read_more_news] На щастя, дівчинка не розгубилась. Взяла пакет з посинілим від холоду немовлям і віднесла його до найближчого магазину. Чи вдалося врятувати маля? І чи знайшлася горе-матір? Дивіться.

14-річна дівчинка натрапила на немовля у сумці
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Немовля в сумці на території закинутого молокозаводу знайшли на Тернопільщині.

На таку шокуючу знахідку натрапила 14-річна школярка.  Також по темі: Смерть місячного немовляти - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

На щастя, дівчинка не розгубилась.

Взяла пакет з посинілим від холоду немовлям і віднесла його до найближчого магазину.

Чи вдалося врятувати маля?

І чи знайшлася горе-матір?

Дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / 14-річна дівчинка натрапила на немовля у сумці / 04.11.2021 20:08
04.11.2021 20:08

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