Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині

Відома в Червонограді сім’я розвалилася, скотилася до жебрацтва і дійшла до вбивства
З холодною головою підійшов до виконання свого злого умислу – вбивство через помсту на Львівщині
Шокуюча знахідка на сходах коледжу на Львівщині – працівники зупинили роботу заради порятунку немовляти
Гасили дитину усім табором – на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля
Рубав свою матір на очах у брата – подробиці вбивства на Львівщині
Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами – живими залишились не усі
Ображений безумець влаштував сусідам пекельну помсту за примусове лікування
Відданий робітник згорів прямо на робочому місці – трагедія на Львівщині