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Video: Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині

На Львівщині веселий балагур шокував без перебільшення усіх своїх односельців. У нього - немов біс вселився, і він вчинив таке, від чого реально волосся стає дибки. Молодик зрешетив ножем сусіда, який гостинно запросив його до себе. [read_more_news] А потім ще й переконував поліцейських, що це був нещасний випадок! Що в тій голові було? Навіщо відправив на той світ людину? І чи повірили копи в ці дикі казочки? Деталі кривавої розправи знає наша Євгенія Полікарпова

Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині
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На Львівщині веселий балагур шокував без перебільшення усіх своїх односельців.

У нього – немов біс вселився, і він вчинив таке, від чого реально волосся стає дибки.

Молодик зрешетив ножем сусіда, який гостинно запросив його до себе.  Також по темі: Розправа вогнем у селі на Київщині - чоловіки підпалили друга і кинули в яму

А потім ще й переконував поліцейських, що це був нещасний випадок!

Що в тій голові було?

Навіщо відправив на той світ людину?

І чи повірили копи в ці дикі казочки?

Деталі кривавої розправи знає наша Євгенія Полікарпова

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ICTV / Надзвичайні новини / Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині / 24.12.2021 20:17
24.12.2021 20:17

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