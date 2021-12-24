Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині

На Львівщині веселий балагур шокував без перебільшення усіх своїх односельців.

У нього – немов біс вселився, і він вчинив таке, від чого реально волосся стає дибки.

Молодик зрешетив ножем сусіда, який гостинно запросив його до себе. Також по темі: Розправа вогнем у селі на Київщині - чоловіки підпалили друга і кинули в яму

А потім ще й переконував поліцейських, що це був нещасний випадок!

Що в тій голові було?

Навіщо відправив на той світ людину?

І чи повірили копи в ці дикі казочки?

Деталі кривавої розправи знає наша Євгенія Полікарпова