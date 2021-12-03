Розправа вогнем у селі на Київщині – чоловіки підпалили друга і кинули в яму

Страшна розправа вогнем у селі на Київщині.

Двоє чоловіків підпалили товариша, бідолаха міг і живцем згоріти.

Але якимось дивом вижив, хоча довелося йому витерпіти просто пекельні страждання, адже горіли голова, обличчя, руки.

Моторошно навіть уявляти таке. Також по темі: Гасили дитину усім табором - на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Але за що такі тортури?

Правда страшна і ви будете вражені від такої нелюдської жорстокості.