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Video: Розправа вогнем у селі на Київщині – чоловіки підпалили друга і кинули в яму

Страшна розправа вогнем у селі на Київщині. Двоє чоловіків підпалили товариша, бідолаха міг і живцем згоріти. Але якимось дивом вижив, хоча довелося йому витерпіти просто пекельні страждання, адже горіли голова, обличчя, руки. Моторошно навіть уявляти таке.[read_more_news] Але за що такі тортури? Правда страшна і ви будете вражені від такої нелюдської жорстокості.

Розправа вогнем у селі на Київщині – чоловіки підпалили друга і кинули в яму
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Страшна розправа вогнем у селі на Київщині.

Двоє чоловіків підпалили товариша, бідолаха міг і живцем згоріти.

Але якимось дивом вижив, хоча довелося йому витерпіти просто пекельні страждання, адже горіли голова, обличчя, руки.

Моторошно навіть уявляти таке. Також по темі: Гасили дитину усім табором - на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Але за що такі тортури?

Правда страшна і ви будете вражені від такої нелюдської жорстокості.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розправа вогнем у селі на Київщині – чоловіки підпалили друга і кинули в яму / 03.12.2021 19:33
03.12.2021 19:33

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