Гасили дитину усім табором – на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Гасили усім табором: на Львівщині на сміттєзвалищі живцем згоріла однорічна дитина.

Тільки уявіть: матір поклала сина спати прямо біля саморобної пічки в наметі, а сама пішла по воду.

Коли ж повернулася, то вогонь вже повністю знищив барак разом із малюком. Також по темі: В могилу жінку звела її власна дитина - сімейна драма на Вінниччині

Що розповідають свідки?

Де зараз горе-матір і що їй загрожує?

Усі деталі цієї жахливої трагедії знає наша Євгенія Полікарпова