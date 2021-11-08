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Video: Гасили дитину усім табором – на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Гасили усім табором: на Львівщині на сміттєзвалищі живцем згоріла однорічна дитина. Тільки уявіть: матір поклала сина спати прямо біля саморобної пічки в наметі, а сама пішла по воду. Коли ж повернулася, то вогонь вже повністю знищив барак разом із малюком.[read_more_news] Що розповідають свідки? Де зараз горе-матір і що їй загрожує? Усі деталі цієї жахливої трагедії знає наша Євгенія Полікарпова

Гасили дитину усім табором – на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля
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Гасили усім табором: на Львівщині на сміттєзвалищі живцем згоріла однорічна дитина.

Тільки уявіть: матір поклала сина спати прямо біля саморобної пічки в наметі, а сама пішла по воду.

Коли ж повернулася, то вогонь вже повністю знищив барак разом із малюком. Також по темі: В могилу жінку звела її власна дитина - сімейна драма на Вінниччині

Що розповідають свідки?

Де зараз горе-матір і що їй загрожує?

Усі деталі цієї жахливої трагедії знає наша Євгенія Полікарпова

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ICTV / Надзвичайні новини / Гасили дитину усім табором – на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля / 08.11.2021 19:54
08.11.2021 19:54

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