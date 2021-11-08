Гасили всем лагерем — на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Гасили всем лагерем: на Львовщине на свалке заживо сгорел годовалый ребенок.

Только представьте: мать уложила сына спать прямо у самодельной печки в палатке, а сама пошла за водой.

Когда же вернулась, то огонь уже полностью уничтожил барак вместе с малышом. Также по теме: В могилу женщину свел ее же ребенок - семейная драма на Винниччине

Что рассказывают свидетели?

Где сейчас горе-мать и что ей угрожает?

Все детали этой ужасающей трагедии знает наша Евгения Поликарпова