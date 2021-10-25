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Video: В могилу женщину свел ее же ребенок — семейная драма на Винниччине

Иногда родной человек может оказаться гораздо более жестоким за кровавого убийцу. И вряд ли эта любящая мать когда-то могла даже подумать о том, что в могилу ее сведет собственный ребенок. Настоящая семейная трагедия разыгралась в селе на Виннитчине.[read_more_news] Сын до смерти забил родную мать и сидел с трупом, пока сам не сообщил правоохранителям, что его любимая мать трагически погибла. Что могло произойти между родными людьми? И почему соседи давно ждали чего-то подобного, пока не случилась беда.

В могилу женщину свел ее же ребенок — семейная драма на Винниччине
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Иногда родной человек может оказаться гораздо более жестоким за кровавого убийцу.

И вряд ли эта любящая мать когда-то могла даже подумать о том, что в могилу ее сведет собственный ребенок.

Настоящая семейная трагедия разыгралась в селе на Виннитчине. Также по теме: 18-летняя беременная гроза района закопала живую мать в теплице? Подробности ужасной смерти женщины

Сын до смерти забил родную мать и сидел с трупом, пока сам не сообщил правоохранителям, что его любимая мать трагически погибла.

Что могло произойти между родными людьми?

И почему соседи давно ждали чего-то подобного, пока не случилась беда.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В могилу женщину свел ее же ребенок — семейная драма на Винниччине / 25.10.2021 20:11
25.10.2021 20:11

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