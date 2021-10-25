В могилу жінку звела її власна дитина – сімейна драма на Вінниччині

Інколи найрідніша людина може виявитися набагато жорстокішої за кривавого вбивцю.

І навряд чи ця любляча матір колись могла навіть подумати про те, що в могилу її зведе власна дитина.

Справжня сімейна трагедія розігралася у селі на Вінниччині. Також по темі: 18-річна вагітна гроза села закопала живу матір у теплиці? Подробиці жахливої смерті жінки з Великої Бугаївки

Син до смерті забив рідну неньку та сидів з трупом, аж поки сам не повідомив правоохоронців, що його люба матір трагічно померла.

Що могло статися між найріднішими людьми?

І чому сусіди давно чекали чогось подібного, аж поки не сталася біда.