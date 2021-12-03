Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму

Страшная расправа огнем в деревне Киевской области.

Двое мужчин подожгли товарища, бедняга мог и заживо сгореть.

Но каким-то чудом выжил, хотя пришлось ему вынести просто адские страдания, ведь горели голова, лицо, руки.

Жутко даже представлять такое. Также по теме: Гасили всем лагерем - на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Но за что такие пытки?

Правда страшна и вы будете поражены от такой бесчеловечной жестокости.