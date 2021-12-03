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Video: Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму

Страшная расправа огнем в деревне Киевской области. Двое мужчин подожгли товарища, бедняга мог и заживо сгореть. Но каким-то чудом выжил, хотя пришлось ему вынести просто адские страдания, ведь горели голова, лицо, руки. Жутко даже представлять такое.[read_more_news] Но за что такие пытки? Правда страшна и вы будете поражены от такой бесчеловечной жестокости.

Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму
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Страшная расправа огнем в деревне Киевской области.

Двое мужчин подожгли товарища, бедняга мог и заживо сгореть.

Но каким-то чудом выжил, хотя пришлось ему вынести просто адские страдания, ведь горели голова, лицо, руки.

Жутко даже представлять такое. Также по теме: Гасили всем лагерем - на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Но за что такие пытки?

Правда страшна и вы будете поражены от такой бесчеловечной жестокости.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму / 03.12.2021 19:33
03.12.2021 19:33

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