Веселый балагур без сожаления зарезал соседа на Львовщине

На Львовщине веселый балагур шокировал без преувеличения всех своих односельчан.

В него — словно бес вселился, и он поступил такое, от чего реально волосы становятся дыбом.

Молодой человек решетил ножом соседа, который гостеприимно пригласил его к себе. Также по теме: Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму

А потом еще и убеждал полицейских, что это был несчастный случай!

Что в этой голове было?

Зачем отправил на тот свет человека?

И поверили ли копы в эти дикие сказки?

Детали кровавой расправы знает наша Евгения Поликарпова