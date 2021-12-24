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Video: Веселый балагур без сожаления зарезал соседа на Львовщине

На Львовщине веселый балагур шокировал без преувеличения всех своих односельчан. В него - словно бес вселился, и он поступил такое, от чего реально волосы становятся дыбом. Молодой человек решетил ножом соседа, который гостеприимно пригласил его к себе. [read_more_news] А потом еще и убеждал полицейских, что это был несчастный случай! Что в этой голове было? Зачем отправил на тот свет человека? И поверили ли копы в эти дикие сказки? Детали кровавой расправы знает наша Евгения Поликарпова

Веселый балагур без сожаления зарезал соседа на Львовщине
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На Львовщине веселый балагур шокировал без преувеличения всех своих односельчан.

В него — словно бес вселился, и он поступил такое, от чего реально волосы становятся дыбом.

Молодой человек решетил ножом соседа, который гостеприимно пригласил его к себе. Также по теме: Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму

А потом еще и убеждал полицейских, что это был несчастный случай!

Что в этой голове было?

Зачем отправил на тот свет человека?

И поверили ли копы в эти дикие сказки?

Детали кровавой расправы знает наша Евгения Поликарпова

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ICTV / Чрезвычайные новости / Веселый балагур без сожаления зарезал соседа на Львовщине / 24.12.2021 20:17
24.12.2021 20:17

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