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Video: Вбивці 11-річного хлопчика шокували зізнанням – спливла ще одна жертва

Шокуюче продовження історії про звірячу розправу над 11-річним школярем. На Запоріжжі двоє нелюдів вбили і забетонували хлопчика. Раніше судимі за тяжкі злочини чоловіки викрали дитину і два тижні утримували в підвалі, який і став для маленького Максима могилою. Але й це, як виявилося, не все. Знайшли ще одне тіло - цього  разу жінки. [read_more_news] І до її вбивства причетні ці ж звірі! Один із них зізнався, що свою другу жертву вбили за місяць після розправи над хлопчиком. Цей труп маніяки вирішили сховати під товщею води. Невже бідолашна стала небажаним свідком? Як тільки таких потвор носить земля? Наша Олена Каптюх приголомшить страшними деталями.

Вбивці 11-річного хлопчика шокували зізнанням – спливла ще одна жертва
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Шокуюче продовження історії про звірячу розправу над 11-річним школярем.

На Запоріжжі двоє нелюдів вбили і забетонували хлопчика.

Раніше судимі за тяжкі злочини чоловіки викрали дитину і два тижні утримували в підвалі, який і став для маленького Максима могилою.

Але й це, як виявилося, не все.

Знайшли ще одне тіло – цього  разу жінки. Також по темі: Вбивство 11-річного школяра вразило всю Україну своєю жорстокістю

І до її вбивства причетні ці ж звірі!

Один із них зізнався, що свою другу жертву вбили за місяць після розправи над хлопчиком.

Цей труп маніяки вирішили сховати під товщею води.

Невже бідолашна стала небажаним свідком?

Як тільки таких потвор носить земля?

Наша Олена Каптюх приголомшить страшними деталями.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбивці 11-річного хлопчика шокували зізнанням – спливла ще одна жертва / 20.01.2022 19:37
20.01.2022 19:37

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