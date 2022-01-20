Убийцы 11-летнего мальчика шокировали признанием — всплыла еще одна жертва

Шокирующее продолжение истории о зверской расправе над 11-летним школьником.

На Запорожье двое извергов убили и забетонировали мальчика.

Ранее судимые за тяжкие преступления мужчины украли ребенка и две недели удерживали в подвале, который и стал для маленького Максима могилой.

Но и это, как оказалось, не все.

Нашли еще одно тело – на этот раз женщины. Также по теме: Убийство 11-летнего школьника поразило всю Украину своей жестокостью

И к ее убийству причастны эти звери!

Один из них признался, что свою вторую жертву убили через месяц после расправы над мальчиком.

Этот труп маньяки решили спрятать под толщей воды.

Неужели бедняжка стала нежелательным свидетелем?

Как только таких чудовищ носит земля?

Наша Елена Каптюх ошеломит страшными деталями.