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Video: Вбивство 11-річного школяра вразило всю Україну своєю жорстокістю

Невимовно звіряче вбивство школяра на Запоріжжі. 11-річного хлопчика викрали ще п'ять місяців тому! Закинули дитину в підвал і нещадно катували! Мотиви? Про них навіть говорити не хочеться. Замордували маленьку жертву двоє дорослих чоловіків.  [read_more_news] Обидва вже мали проблеми з законом. Нелюди протримали хлопця у полоні аж два тижні, а потім забетонували! Як же вдалося викрити цей моторошний злочин? І чому батьки навіть не помітили, бо дитина зникла? Репортаж Олени Каптюх, від якого холод по спині.

Вбивство 11-річного школяра вразило всю Україну своєю жорстокістю
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Невимовно звіряче вбивство школяра на Запоріжжі.

11-річного хлопчика викрали ще п’ять місяців тому!

Закинули дитину в підвал і нещадно катували! Мотиви?

Про них навіть говорити не хочеться.

Замордували маленьку жертву двоє дорослих чоловіків.   Також по темі: Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Обидва вже мали проблеми з законом.

Нелюди протримали хлопця у полоні аж два тижні, а потім забетонували!

Як же вдалося викрити цей моторошний злочин?

І чому батьки навіть не помітили, бо дитина зникла?

Репортаж Олени Каптюх, від якого холод по спині.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбивство 11-річного школяра вразило всю Україну своєю жорстокістю / 18.01.2022 19:09
18.01.2022 19:09

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