Video: Вбивство 11-річного школяра вразило всю Україну своєю жорстокістю

Невимовно звіряче вбивство школяра на Запоріжжі. 11-річного хлопчика викрали ще п'ять місяців тому! Закинули дитину в підвал і нещадно катували! Мотиви? Про них навіть говорити не хочеться. Замордували маленьку жертву двоє дорослих чоловіків. [read_more_news] Обидва вже мали проблеми з законом. Нелюди протримали хлопця у полоні аж два тижні, а потім забетонували! Як же вдалося викрити цей моторошний злочин? І чому батьки навіть не помітили, бо дитина зникла? Репортаж Олени Каптюх, від якого холод по спині.