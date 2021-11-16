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Video: Вбив найкращого друга, з яким народився в один день! Як життя двох родин перевернулось після полювання

Убив свого найкращого друга, з яким народився в один день! Навіть уявляти таке - страшно! Трагедія, яка розриває душу, сталася на Львівщині.[read_more_news] Досвідчений мисливець із 30-річним стажем замість здобичі підстрелив свого товариша, до якого ставився, як до рідного брата. Бідолашний просто стік кров’ю на руках у вбивці! Як таке могло статись? Адже мисливці були тверезі й завжди, кажуть, дотримувалися правил! Невже щось тут нечисто? Наша Євгенія Полікарпова все дізналася.

Вбив найкращого друга, з яким народився в один день! Як життя двох родин перевернулось після полювання
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Убив свого найкращого друга, з яким народився в один день!

Навіть уявляти таке – страшно!

Трагедія, яка розриває душу, сталася на Львівщині. Також по темі: Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області

Досвідчений мисливець із 30-річним стажем замість здобичі підстрелив свого товариша, до якого ставився, як до рідного брата.

Бідолашний просто стік кров’ю на руках у вбивці!

Як таке могло статись?

Адже мисливці були тверезі й завжди, кажуть, дотримувалися правил!

Невже щось тут нечисто?

Наша Євгенія Полікарпова все дізналася.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вбив найкращого друга, з яким народився в один день! Як життя двох родин перевернулось після полювання / 16.11.2021 19:12
16.11.2021 19:12

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