Вбив найкращого друга, з яким народився в один день! Як життя двох родин перевернулось після полювання

Убив свого найкращого друга, з яким народився в один день!

Навіть уявляти таке – страшно!

Трагедія, яка розриває душу, сталася на Львівщині. Також по темі: Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області

Досвідчений мисливець із 30-річним стажем замість здобичі підстрелив свого товариша, до якого ставився, як до рідного брата.

Бідолашний просто стік кров’ю на руках у вбивці!

Як таке могло статись?

Адже мисливці були тверезі й завжди, кажуть, дотримувалися правил!

Невже щось тут нечисто?

Наша Євгенія Полікарпова все дізналася.