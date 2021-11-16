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Video: Убил лучшего друга, с которым родился в один день! Как жизнь двух семей перевернулась после охоты

Убил своего лучшего друга, с которым родился в один день! Даже представлять такое – страшно! Разрывающая душу трагедия произошла на Львовщине.[read_more_news] Опытный охотник с 30-летним стажем вместо добычи подстрелил своего товарища, к которому относился как к родному брату. Бедный просто стек кровью на руках убийцы! Как такое могло произойти? Ведь охотники были трезвые и всегда, говорят, соблюдали правила! Неужели что-то здесь нечисто? Наша Евгения Поликарпова все узнала.

Убил лучшего друга, с которым родился в один день! Как жизнь двух семей перевернулась после охоты
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Убил своего лучшего друга, с которым родился в один день!

Даже представлять такое – страшно!

Разрывающая душу трагедия произошла на Львовщине. Также по теме: Любитель подстрелил ребенка на охоте в Винницкой области

Опытный охотник с 30-летним стажем вместо добычи подстрелил своего товарища, к которому относился как к родному брату.

Бедный просто стек кровью на руках убийцы!

Как такое могло произойти?

Ведь охотники были трезвые и всегда, говорят, соблюдали правила!

Неужели что-то здесь нечисто?

Наша Евгения Поликарпова все узнала.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убил лучшего друга, с которым родился в один день! Как жизнь двух семей перевернулась после охоты / 16.11.2021 19:12
16.11.2021 19:12

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