Video: Убил лучшего друга, с которым родился в один день! Как жизнь двух семей перевернулась после охоты

Убил своего лучшего друга, с которым родился в один день! Даже представлять такое – страшно! Разрывающая душу трагедия произошла на Львовщине.[read_more_news] Опытный охотник с 30-летним стажем вместо добычи подстрелил своего товарища, к которому относился как к родному брату. Бедный просто стек кровью на руках убийцы! Как такое могло произойти? Ведь охотники были трезвые и всегда, говорят, соблюдали правила! Неужели что-то здесь нечисто? Наша Евгения Поликарпова все узнала.