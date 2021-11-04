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Video: Любитель подстрелил ребенка на охоте в Винницкой области

Охотился на уток, а подстрелил ребенка. В Винницкой области охотник во время охоты случайно попал в соседского мальчика. 14-летний подросток выгуливал свою собаку у озера, где в это время охотился на дичь его односельчанин. [read_more_news] Во время одного из выстрелов заряд дроби срикошетил от дерева в сторону ребенка и попал ему прямо в голову и грудь. Раненого парня госпитализировали в больницу и уже прооперировали. Но мать пострадавшего молит стражей порядка, не поверите, закрыть уголовное дело и не наказывать охотника. Неужели запугали? Узнавала наша съемочная группа.

Любитель подстрелил ребенка на охоте в Винницкой области
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Охотился на уток, а подстрелил ребенка.

В Винницкой области охотник во время охоты случайно попал в соседского мальчика.

14-летний подросток выгуливал свою собаку у озера, где в это время охотился на дичь его односельчанин. Также по теме: Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине

Во время одного из выстрелов заряд дроби срикошетил от дерева в сторону ребенка и попал ему прямо в голову и грудь.

Раненого парня госпитализировали в больницу и уже прооперировали.

Но мать пострадавшего молит стражей порядка, не поверите, закрыть уголовное дело и не наказывать охотника.

Неужели запугали?

Узнавала наша съемочная группа.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Любитель подстрелил ребенка на охоте в Винницкой области / 04.11.2021 20:06
04.11.2021 20:06

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