Любитель подстрелил ребенка на охоте в Винницкой области

Охотился на уток, а подстрелил ребенка.

В Винницкой области охотник во время охоты случайно попал в соседского мальчика.

14-летний подросток выгуливал свою собаку у озера, где в это время охотился на дичь его односельчанин. Также по теме: Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине

Во время одного из выстрелов заряд дроби срикошетил от дерева в сторону ребенка и попал ему прямо в голову и грудь.

Раненого парня госпитализировали в больницу и уже прооперировали.

Но мать пострадавшего молит стражей порядка, не поверите, закрыть уголовное дело и не наказывать охотника.

Неужели запугали?

Узнавала наша съемочная группа.