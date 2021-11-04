Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області

Полював на качок, а підстрелив дитину.

На Вінниччині мисливець під час полювання випадково влучив у сусідського хлопчика.

14-річний підліток вигулював свого собаку біля озера, де в цей час полював на дичину його односелець. Також по темі: Вся правда про недільного мисливця на людей! Затримання маніяка-вбивці на Львівщині

Під час одного із пострілів заряд дробу зрикошетив від дерева у бік дитини і влучив йому просто у голову та груди.

Пораненого хлопця госпіталізували до лікарні і вже прооперували.

Але матір постраждалого молить правоохоронців, не повірите, закрити кримінальне провадження і не карати мисливця.

Невже залякали?

Дізнавалася наша знімальна група.