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Video: Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області

Полював на качок, а підстрелив дитину. На Вінниччині мисливець під час полювання випадково влучив у сусідського хлопчика. 14-річний підліток вигулював свого собаку біля озера, де в цей час полював на дичину його односелець. [read_more_news] Під час одного із пострілів заряд дробу зрикошетив від дерева у бік дитини і влучив йому просто у голову та груди. Пораненого хлопця госпіталізували до лікарні і вже прооперували. Але матір постраждалого молить правоохоронців, не повірите, закрити кримінальне провадження і не карати мисливця. Невже залякали? Дізнавалася наша знімальна група.

Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області
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Полював на качок, а підстрелив дитину.

На Вінниччині мисливець під час полювання випадково влучив у сусідського хлопчика.

14-річний підліток вигулював свого собаку біля озера, де в цей час полював на дичину його односелець.  Також по темі: Вся правда про недільного мисливця на людей! Затримання маніяка-вбивці на Львівщині

Під час одного із пострілів заряд дробу зрикошетив від дерева у бік дитини і влучив йому просто у голову та груди.

Пораненого хлопця госпіталізували до лікарні і вже прооперували.

Але матір постраждалого молить правоохоронців, не повірите, закрити кримінальне провадження і не карати мисливця.

Невже залякали?

Дізнавалася наша знімальна група.

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ICTV / Надзвичайні новини / Мисливець підстрелив дитину на полюванні у Вінницькій області / 04.11.2021 20:06
04.11.2021 20:06

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