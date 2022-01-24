Вбитий горем батько більше тижня відмовляється ховати тримісячну доньку на Вінниччині – чому?

Вбитий горем батько, який відмовляється ховати свою дитину!

Тиждень у хаті з тілом немовляти.

Шокуюча історія з Вінниччини.

Уявіть: у сільській родині померла тримісячна дівчинка.

Але влаштовувати похорон там навіть не збираються.

Труп тримають на кухні у пластиковій ванночці.

І село – буквально повстало проти батьків. Також по темі: Жінку поховали як невідому при живій родині - все заради трикімнатної квартири у Києві

Мешканці навіть звинувачують їх у загибелі дитини, яку готові вже й самі поховати.

Але згорьований тато до будинку нікого й близько не підпускає.

У ситуацію втрутилися правоохоронці, місцева влада і журналісти.

Чи є кримінал у цій непростій ситуації?

Чому сім’я не придає тіло доньки землі?

І що буде зі старшою дитиною подружжя, яка змушена жити поруч з трупом сестри?