Жінку поховали як невідому при живій родині – все заради трикімнатної квартири у Києві

Хтось скаже, що страждання закінчують після смерті.

Ні, буває з точністю навпаки.

У Києві син по-звірячому убив і розчленував свою матір і продовження цієї моторошної історії виявилося не менш страшним.

Після загибелі Надії рідні кинулися забрати тіло аби по-людськи попрощатися, але виявилося не все так просто. Також по темі: Маму дуже любив, а синці на тілі наставила корова! Син вбив неньку на Рівненщині

Спершу труп просто не віддавали, а згодом коли дали згоду на поховання й сім’я поїхала у морг, то якимось дивом з’ясувалося, що нещасну вже закопали, щоправда, як невідому.

Але як так могло статися?

Адже правоохоронці із самого початку знали про сестру, як обривала телефони із запитанням, коли нарешті можна приїхати?

Невже сім’ю намагалися обдурити й прокрутили таку цинічну схему навмисно, заради трикімнатної квартири, яка до речі залишилася без господині, а інший претендент на власність вочевидь надовго загримить до спецзакладу.