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Video: Убитый горем отец больше недели отказывается хоронить трехмесячную дочь в Винницкой области — почему?

Убитый горем отец, отказывающийся хоронить своего ребенка! Неделя в доме с телом младенца. Шокирующая история из Винницкой области. Представьте: в сельской семье умерла трехмесячная девочка. Но устраивать похороны там даже не собираются.[read_more_news] Труп держат на кухне в пластиковой ванночке. И деревня – буквально восстала против родителей. Жители даже обвиняют его в гибели ребенка, которого готовы уже сами похоронить. Но папа к дому никого и близко не подпускает. В ситуацию вмешались правоохранители, местные власти и журналисты. Есть ли криминал в этой непростой ситуации? Почему семья не придает тело дочери земле? И что будет со старшим ребенком супругов, который вынужден жить рядом с трупом сестры?

Убитый горем отец больше недели отказывается хоронить трехмесячную дочь в Винницкой области — почему?
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Убитый горем отец, отказывающийся хоронить своего ребенка!

Неделя в доме с телом младенца.

Шокирующая история из Винницкой области.

Представьте: в сельской семье умерла трехмесячная девочка.

Но устраивать похороны там даже не собираются. Также по теме: Женщину похоронили в братской могиле при живой семье - все ради трехкомнатной квартиры в Киеве

Труп держат на кухне в пластиковой ванночке.

И деревня – буквально восстала против родителей.

Жители даже обвиняют его в гибели ребенка, которого готовы уже сами похоронить.

Но папа к дому никого и близко не подпускает.

В ситуацию вмешались правоохранители, местные власти и журналисты.

Есть ли криминал в этой непростой ситуации?

Почему семья не придает тело дочери земле?

И что будет со старшим ребенком супругов, который вынужден жить рядом с трупом сестры?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убитый горем отец больше недели отказывается хоронить трехмесячную дочь в Винницкой области — почему? / 24.01.2022 19:45
24.01.2022 19:45

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