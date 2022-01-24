Убитый горем отец больше недели отказывается хоронить трехмесячную дочь в Винницкой области — почему?

Убитый горем отец, отказывающийся хоронить своего ребенка!

Неделя в доме с телом младенца.

Шокирующая история из Винницкой области.

Представьте: в сельской семье умерла трехмесячная девочка.

Но устраивать похороны там даже не собираются. Также по теме: Женщину похоронили в братской могиле при живой семье - все ради трехкомнатной квартиры в Киеве

Труп держат на кухне в пластиковой ванночке.

И деревня – буквально восстала против родителей.

Жители даже обвиняют его в гибели ребенка, которого готовы уже сами похоронить.

Но папа к дому никого и близко не подпускает.

В ситуацию вмешались правоохранители, местные власти и журналисты.

Есть ли криминал в этой непростой ситуации?

Почему семья не придает тело дочери земле?

И что будет со старшим ребенком супругов, который вынужден жить рядом с трупом сестры?