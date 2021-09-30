Video: Женщину похоронили в братской могиле при живой семье — все ради трехкомнатной квартиры в Киеве
Кто-то скажет, что страдания заканчивают после смерти.
Нет, бывает с точностью наоборот.
В Киеве сын зверски убил и расчленил свою мать и продолжение этой жуткой истории оказалось не менее страшным.
После гибели Надежды родные бросились забрать тело, чтобы по-человечески попрощаться, но оказалось не все так просто. [read_more_news]
Сначала труп просто не отдавали, а потом когда дали согласие на погребение и семья уехала в морг, то каким-то чудом выяснилось, что несчастную уже закопали, правда, как неизвестную.
Но как так могло произойти?
Ведь правоохранители с самого начала знали о сестре, как обрывала телефоны с вопросом, когда наконец можно приехать?
Неужели семью пытались обмануть и прокрутить такую циничную схему намеренно, ради трехкомнатной квартиры, которая кстати осталась без хозяйки, а другой претендент на собственность очевидно надолго загремит в спецучреждение.
Женщину похоронили в братской могиле при живой семье — все ради трехкомнатной квартиры в Киеве
Сначала труп просто не отдавали, а потом когда дали согласие на погребение и семья уехала в морг, то каким-то чудом выяснилось, что несчастную уже закопали, правда, как неизвестную.
Но как так могло произойти?
Ведь правоохранители с самого начала знали о сестре, как обрывала телефоны с вопросом, когда наконец можно приехать?
Неужели семью пытались обмануть и прокрутить такую циничную схему намеренно, ради трехкомнатной квартиры, которая кстати осталась без хозяйки, а другой претендент на собственность очевидно надолго загремит в спецучреждение.
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