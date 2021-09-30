seach
ICTV - Разом краще

Video: Женщину похоронили в братской могиле при живой семье — все ради трехкомнатной квартиры в Киеве

Кто-то скажет, что страдания заканчивают после смерти. Нет, бывает с точностью наоборот. В Киеве сын зверски убил и расчленил свою мать и продолжение этой жуткой истории оказалось не менее страшным. После гибели Надежды родные бросились забрать тело, чтобы по-человечески попрощаться, но оказалось не все так просто. [read_more_news] Сначала труп просто не отдавали, а потом когда дали согласие на погребение и семья уехала в морг, то каким-то чудом выяснилось, что несчастную уже закопали, правда, как неизвестную. Но как так могло произойти? Ведь правоохранители с самого начала знали о сестре, как обрывала телефоны с вопросом, когда наконец можно приехать? Неужели семью пытались обмануть и прокрутить такую ​​циничную схему намеренно, ради трехкомнатной квартиры, которая кстати осталась без хозяйки, а другой претендент на собственность очевидно надолго загремит в спецучреждение.

Женщину похоронили в братской могиле при живой семье — все ради трехкомнатной квартиры в Киеве
0 Комментировать

Кто-то скажет, что страдания заканчивают после смерти.

Нет, бывает с точностью наоборот.

В Киеве сын зверски убил и расчленил свою мать и продолжение этой жуткой истории оказалось не менее страшным.

После гибели Надежды родные бросились забрать тело, чтобы по-человечески попрощаться, но оказалось не все так просто. Также по теме: Маму очень любил, а синяки на теле наставила корова! Сын убил мать на Ровенщине

Сначала труп просто не отдавали, а потом когда дали согласие на погребение и семья уехала в морг, то каким-то чудом выяснилось, что несчастную уже закопали, правда, как неизвестную.

Но как так могло произойти?

Ведь правоохранители с самого начала знали о сестре, как обрывала телефоны с вопросом, когда наконец можно приехать?

Неужели семью пытались обмануть и прокрутить такую ​​циничную схему намеренно, ради трехкомнатной квартиры, которая кстати осталась без хозяйки, а другой претендент на собственность очевидно надолго загремит в спецучреждение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Женщину похоронили в братской могиле при живой семье — все ради трехкомнатной квартиры в Киеве / 30.09.2021 20:08
30.09.2021 20:08

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь