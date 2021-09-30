Женщину похоронили в братской могиле при живой семье — все ради трехкомнатной квартиры в Киеве

Кто-то скажет, что страдания заканчивают после смерти.

Нет, бывает с точностью наоборот.

В Киеве сын зверски убил и расчленил свою мать и продолжение этой жуткой истории оказалось не менее страшным.

После гибели Надежды родные бросились забрать тело, чтобы по-человечески попрощаться, но оказалось не все так просто. Также по теме: Маму очень любил, а синяки на теле наставила корова! Сын убил мать на Ровенщине

Сначала труп просто не отдавали, а потом когда дали согласие на погребение и семья уехала в морг, то каким-то чудом выяснилось, что несчастную уже закопали, правда, как неизвестную.

Но как так могло произойти?

Ведь правоохранители с самого начала знали о сестре, как обрывала телефоны с вопросом, когда наконец можно приехать?

Неужели семью пытались обмануть и прокрутить такую ​​циничную схему намеренно, ради трехкомнатной квартиры, которая кстати осталась без хозяйки, а другой претендент на собственность очевидно надолго загремит в спецучреждение.