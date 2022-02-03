Вантажівку протаранив пасажирський потяг – моторошні кадри з Рівненщини

Моторошні кадри з Рівненщини!

Там фура, попри всі попередження, виїхала на залізничний переїзд, коли перед нею вже опустився шлагбаум.

За кілька секунд вантажівку протаранив пасажирський потяг.

І це все на очах у патрульних.

Удар був надзвичайно потужним.

Фуру буквально розірвало на частини. Також по темі: Надійшло повідомлення про замінування потягу у Сумах - що це було?

Водій дивом уцілів і навіть не подряпався.

А ось машиністу локомотива не позаздриш – чоловіка паралізувало.

Що змусило водія ваговоза скоїти цей вбивчий маневр?

Навіщо скерував свою махіну вже під закритий шлагбаум?

Павло Шамшин розповість.