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Video: Грузовик протаранил пассажирский поезд — жуткие кадры из Ровенщины

Жуткие кадры из Ровенщины! Там фура, несмотря на все предупреждения, выехала на железнодорожный переезд, когда перед ней уже опустился шлагбаум. Через несколько секунд грузовик протаранил пассажирский поезд. И это все на виду у патрульных. Удар был очень мощным. Фуру буквально разорвало на части. [read_more_news] Водитель чудом уцелел и даже не поцарапался. А вот машинисту локомотива не позавидуешь – мужчину парализовало. Что заставило водителя тяжеловеса совершить этот убийственный манёвр? Зачем направил свою махину под закрытый шлагбаум? Павел Шамшин расскажет.

Грузовик протаранил пассажирский поезд — жуткие кадры из Ровенщины
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Жуткие кадры из Ровенщины!

Там фура, несмотря на все предупреждения, выехала на железнодорожный переезд, когда перед ней уже опустился шлагбаум.

Через несколько секунд грузовик протаранил пассажирский поезд.

И это все на виду у патрульных.

Удар был очень мощным.

Фуру буквально разорвало на части. Также по теме: Поступило сообщение о заминировании поезда в Сумах – что это было?

Водитель чудом уцелел и даже не поцарапался.

А вот машинисту локомотива не позавидуешь – мужчину парализовало.

Что заставило водителя тяжеловеса совершить этот убийственный манёвр?

Зачем направил свою махину под закрытый шлагбаум?

Павел Шамшин расскажет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Грузовик протаранил пассажирский поезд — жуткие кадры из Ровенщины / 03.02.2022 20:06
03.02.2022 20:06

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