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Video: Поступило сообщение о заминировании поезда в Сумах – что это было?

Планировали обычную поездку поездом, а попали в настоящий остросюжетный триллер! Переполох поднялся вечером на железнодорожном вокзале города Сум. На глазах ошарашенных пассажиров, копы внезапно перекрыли все входы и выходы, спасатели развернули пожарные рукава, всех гражданских оттеснили от прибывшего последним поезда. [read_more_news] Ведь каждую секунду могло рвануть. О взрывчатке в одном из вагонов сообщил таинственный минер. Неужели действительно активизировались террористы? Развязка – неожиданная.

Поступило сообщение о заминировании поезда в Сумах – что это было?
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Планировали обычную поездку поездом, а попали в настоящий остросюжетный триллер!

Переполох поднялся вечером на железнодорожном вокзале города Сум.

На глазах ошарашенных пассажиров, копы внезапно перекрыли все входы и выходы, спасатели развернули пожарные рукава, всех гражданских оттеснили от прибывшего последним поезда. Также по теме: Я подложил мину, всем - ТОРБА! Лютый Рэмбо довел своими выходками всех до СЛЕЗ

Ведь каждую секунду могло рвануть.

О взрывчатке в одном из вагонов сообщил таинственный минер.

Неужели действительно активизировались террористы?

Развязка – неожиданная.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Поступило сообщение о заминировании поезда в Сумах – что это было? / 26.01.2022 20:16
26.01.2022 20:16

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