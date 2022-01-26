Поступило сообщение о заминировании поезда в Сумах – что это было?

Планировали обычную поездку поездом, а попали в настоящий остросюжетный триллер!

Переполох поднялся вечером на железнодорожном вокзале города Сум.

На глазах ошарашенных пассажиров, копы внезапно перекрыли все входы и выходы, спасатели развернули пожарные рукава, всех гражданских оттеснили от прибывшего последним поезда. Также по теме: Я подложил мину, всем - ТОРБА! Лютый Рэмбо довел своими выходками всех до СЛЕЗ

Ведь каждую секунду могло рвануть.

О взрывчатке в одном из вагонов сообщил таинственный минер.

Неужели действительно активизировались террористы?

Развязка – неожиданная.