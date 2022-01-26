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Video: Надійшло повідомлення про замінування потягу у Сумах – що це було?

Планували звичайнісіньку поїздку потягом, а потрапили у справжній гостросюжетний трилер! Переполох зчинився ввечері на залізничному вокзалі міста Сум. На очах ошелешених пасажирів, копи раптово перекрили всі входи та виходи, рятувальники розгорнули пожежні рукави, усіх цивільних відтіснили від потяга, який прибув останнім. [read_more_news] Адже щосекунди могло рвонути. Про вибухівку в одному з вагонів повідомив таємничий мінер. Невже й справді активізувалися терористи? Розв’язка - неочікувана.

Надійшло повідомлення про замінування потягу у Сумах – що це було?
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Планували звичайнісіньку поїздку потягом, а потрапили у справжній гостросюжетний трилер!

Переполох зчинився ввечері на залізничному вокзалі міста Сум.

На очах ошелешених пасажирів, копи раптово перекрили всі входи та виходи, рятувальники розгорнули пожежні рукави, усіх цивільних відтіснили від потяга, який прибув останнім. Також по темі: Я замінував відділок, усім - торба! Лютий сільський Рембо довів своїми витівками копів до стресу

Адже щосекунди могло рвонути.

Про вибухівку в одному з вагонів повідомив таємничий мінер.

Невже й справді активізувалися терористи?

Розв’язка – неочікувана.

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ICTV / Надзвичайні новини / Надійшло повідомлення про замінування потягу у Сумах – що це було? / 26.01.2022 20:16
26.01.2022 20:16

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