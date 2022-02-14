В день поховання батька застрелив дружину – сімейна трагедія на Полтавщині

Пам’ятаєте слова класика: якщо вже показали на сцені зброю, то вона має обов’язково вистрелити?

І ця фраза стала крилатою.

Тільки її цитують не лише щодо реквізиту у виставах.

На жаль, слова актуальні й у реальному житті.

На Полтавщині чоловік забрав рушницю свого батька і приніс на зберігання додому. Також по темі: Застукав голу кохану в пристрасних обіймах найкращого друга - розправа над коханцем дружини

Хоч він і не був мисливцем, але одного-єдиного разу таки вистрелив з неї.

І накоїв непоправної біди, за яку розплачуватиметься довгими роками за ґратами.

Хто став жертвою неочікуваного збройного нападу?

Що пішло не так? Все містечко шоковане.