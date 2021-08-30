Застукав голу кохану в пристрасних обіймах найкращого друга – розправа над коханцем дружини

Зачепив шлунок і відрізав шматок легені.

Страшна розправа над коханцем дружини на Київщині. Також по темі: В тріску п'яна жінка в компанії нового коханця автівкою переїхала свого колишнього

Чоловік прийшов додому ввечері, але благовірної не було.

Той подався шукати кохану і таки знайшов – абсолютно голу в обіймах іншого.

А далі вже не думав, а з кулаками і стамескою накинувся на опонента.