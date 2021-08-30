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Video: Застукав голу кохану в пристрасних обіймах найкращого друга – розправа над коханцем дружини

Зачепив шлунок і відрізав шматок легені. Страшна розправа над коханцем дружини на Київщині. [read_more_news] Чоловік прийшов додому ввечері, але благовірної не було. Той подався шукати кохану і таки знайшов - абсолютно голу в обіймах іншого. А далі вже не думав, а з кулаками і стамескою накинувся на опонента.

Застукав голу кохану в пристрасних обіймах найкращого друга – розправа над коханцем дружини
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Зачепив шлунок і відрізав шматок легені.

Страшна розправа над коханцем дружини на Київщині. Також по темі: В тріску п'яна жінка в компанії нового коханця автівкою переїхала свого колишнього

Чоловік прийшов додому ввечері, але благовірної не було.

Той подався шукати кохану і таки знайшов – абсолютно голу в обіймах іншого.

А далі вже не думав, а з кулаками і стамескою накинувся на опонента.

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ICTV / Надзвичайні новини / Застукав голу кохану в пристрасних обіймах найкращого друга – розправа над коханцем дружини / 30.08.2021 20:01
30.08.2021 20:01

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