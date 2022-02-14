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Video: В день похорон отца застрелил жену – семейная трагедия на Полтавщине

Помните слова классика: если уж показали на сцене оружие, оно должно обязательно выстрелить? И эта фраза стала крылатой. Только ее цитируют не только по поводу реквизита в спектаклях. К сожалению, слова актуальны и в реальной жизни. В Полтавской области мужчина забрал ружье своего отца и принес на хранение домой. [read_more_news] Хоть он и не был охотником, но однажды выстрелил из нее. И совершил непоправимую беду, за которую будет расплачиваться долгие годы за решеткой. Кто стал жертвой неожиданного вооруженного нападения? Что пошло не так ли? Весь городок шокирован.

В день похорон отца застрелил жену – семейная трагедия на Полтавщине
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Помните слова классика: если уж показали на сцене оружие, оно должно обязательно выстрелить?

И эта фраза стала крылатой.

Только ее цитируют не только по поводу реквизита в спектаклях.

К сожалению, слова актуальны и в реальной жизни.

В Полтавской области мужчина забрал ружье своего отца и принес на хранение домой. Также по теме: Застукал голую жену в объятиях любовника - кто-то остался без легких

Хоть он и не был охотником, но однажды выстрелил из нее.

И совершил непоправимую беду, за которую будет расплачиваться долгие годы за решеткой.

Кто стал жертвой неожиданного вооруженного нападения?

Что пошло не так ли? Весь городок шокирован.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В день похорон отца застрелил жену – семейная трагедия на Полтавщине / 14.02.2022 20:31
14.02.2022 20:31

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