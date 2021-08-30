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Video: Застукал голую жену в объятиях любовника — кто-то остался без легких

Задел желудок и отрезал кусок легкого. Страшная расправа над любовником жены на Киевщине. Мужчина пришел домой вечером, но благоверной не было.[read_more_news] Тот пошел искать любимую и нашел - абсолютно голую в объятиях другого. А дальше уж не думал, а с кулаками и стамеской набросился на оппонента.

Застукал голую жену в объятиях любовника — кто-то остался без легких
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Задел желудок и отрезал кусок легкого.

Страшная расправа над любовником жены на Киевщине.

Мужчина пришел домой вечером, но благоверной не было. Также по теме: Пьяная женщина в компании нового любовника автомобилем переехала своего бывшего

Тот пошел искать любимую и нашел — абсолютно голую в объятиях другого.

А дальше уж не думал, а с кулаками и стамеской набросился на оппонента.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Застукал голую жену в объятиях любовника — кто-то остался без легких / 30.08.2021 20:01
30.08.2021 20:01

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