Застукал голую жену в объятиях любовника — кто-то остался без легких

Задел желудок и отрезал кусок легкого.

Страшная расправа над любовником жены на Киевщине.

Мужчина пришел домой вечером, но благоверной не было. Также по теме: Пьяная женщина в компании нового любовника автомобилем переехала своего бывшего

Тот пошел искать любимую и нашел — абсолютно голую в объятиях другого.

А дальше уж не думал, а с кулаками и стамеской набросился на оппонента.