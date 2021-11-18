Убив кума на полюванні! На Житомирщині чоловік випадково застрелив ветерана АТО

Знову – прикра загибель на полюванні!

І знову – не просто так!

Чоловік убив не кого-небудь, а власного кума, з яким завжди був у чудових стосунках!

За словами місцевих, вони навіть не сварилися.

А загиблий ще й був місцевим героєм, бо в найтяжчий період відслужив в АТО. Також по темі: Вбив найкращого друга, з яким народився в один день! Як життя двох родин перевернулось після полювання

Що ж там сталося поміж ними в лісі?!

І чому мати загиблого не вірить у версію стрільця?!

Подивіться уважно цей сюжет і, прошу вас, зайвий раз подумайте, перш ніж іти на полювання.

Це вже четверта така трагедія за останній тиждень!