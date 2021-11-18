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Video: Убив кума на полюванні! На Житомирщині чоловік випадково застрелив ветерана АТО

Знову - прикра загибель на полюванні! І знову - не просто так! Чоловік убив не кого-небудь, а власного кума, з яким завжди був у чудових стосунках! За словами місцевих, вони навіть не сварилися. А загиблий ще й був місцевим героєм, бо в найтяжчий період відслужив в АТО.[read_more_news] Що ж там сталося поміж ними в лісі?! І чому мати загиблого не вірить у версію стрільця?! Подивіться уважно цей сюжет і, прошу вас, зайвий раз подумайте, перш ніж іти на полювання. Це вже четверта така трагедія за останній тиждень!

Убив кума на полюванні! На Житомирщині чоловік випадково застрелив ветерана АТО
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Знову – прикра загибель на полюванні!

І знову – не просто так!

Чоловік убив не кого-небудь, а власного кума, з яким завжди був у чудових стосунках!

За словами місцевих, вони навіть не сварилися.

А загиблий ще й був місцевим героєм, бо в найтяжчий період відслужив в АТО. Також по темі: Вбив найкращого друга, з яким народився в один день! Як життя двох родин перевернулось після полювання

Що ж там сталося поміж ними в лісі?!

І чому мати загиблого не вірить у версію стрільця?!

Подивіться уважно цей сюжет і, прошу вас, зайвий раз подумайте, перш ніж іти на полювання.

Це вже четверта така трагедія за останній тиждень!

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ICTV / Надзвичайні новини / Убив кума на полюванні! На Житомирщині чоловік випадково застрелив ветерана АТО / 18.11.2021 19:21
18.11.2021 19:21

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