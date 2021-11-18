Убив кума на полюванні! На Житомирщині чоловік випадково застрелив ветерана АТО

У Рівному – полювання на валютників
Мисливець, який повертався з полювання на Миколаївщині, підстрелив 9-ти річну дівчинку
Дайджест подій минулого тижня: полювання на сусідів та ліфт-вбивця
Криваве полювання: на Вінниччині поранених швидка забирала просто з поля
На Київщині мисливець застрілив власного кума на нічному полюванні
Чиновники-браконьєри – Луганськ вимагає відставки керівництва міста
Під час полювання вбили львівського бізнесмена і політика Андрія Панаса
У Донецьку полюють на педофілів – вже затримані і шахтарі, і чиновники