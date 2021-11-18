Убил кума на охоте! В Житомирской области мужчина случайно застрелил ветерана АТО

У Рівному — полювання на валютників
Мисливець, який повертався з полювання на Миколаївщині, підстрелив 9-ти річну дівчинку
Дайджест подій минулого тижня: полювання на сусідів та ліфт-вбивця
Криваве полювання: на Вінниччині поранених швидка забирала просто з поля
На Київщині мисливець застрілив власного кума на нічному полюванні
Чиновники-браконьеры — Луганск требует отставки руководства города
Во время охоты убили львовского бизнесмена и политика Андрея Панаса
В Донецке охотятся на педофилов — уже задержаны и шахтеры, и чиновники