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Video: Убил кума на охоте! В Житомирской области мужчина случайно застрелил ветерана АТО

Снова – досадная гибель на охоте! И снова – не просто так! Человек убил не кого-нибудь, а собственного кума, с которым всегда был в прекрасных отношениях! По словам местных, они даже не ссорились. А погибший еще и был местным героем, потому что в самый трудный период отслужил в АТО.[read_more_news] Что же там произошло между ними в лесу? И почему мать погибшего не верит в версию стрелка? Внимательно посмотрите этот сюжет и, прошу вас, лишний раз подумайте, прежде чем идти на охоту. Это уже четвертая такая трагедия за последнюю неделю!

Убил кума на охоте! В Житомирской области мужчина случайно застрелил ветерана АТО
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Снова – досадная гибель на охоте!

И снова – не просто так!

Человек убил не кого-нибудь, а собственного кума, с которым всегда был в прекрасных отношениях!

По словам местных, они даже не ссорились.

А погибший еще и был местным героем, потому что в самый трудный период отслужил в АТО. Также по теме: Убил лучшего друга, с которым родился в один день! Как жизнь двух семей перевернулась после охоты

Что же там произошло между ними в лесу?

И почему мать погибшего не верит в версию стрелка?

Внимательно посмотрите этот сюжет и, прошу вас, лишний раз подумайте, прежде чем идти на охоту.

Это уже четвертая такая трагедия за последнюю неделю!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убил кума на охоте! В Житомирской области мужчина случайно застрелил ветерана АТО / 18.11.2021 19:21
18.11.2021 19:21

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