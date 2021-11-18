Убил кума на охоте! В Житомирской области мужчина случайно застрелил ветерана АТО

Снова – досадная гибель на охоте!

И снова – не просто так!

Человек убил не кого-нибудь, а собственного кума, с которым всегда был в прекрасных отношениях!

По словам местных, они даже не ссорились.

А погибший еще и был местным героем, потому что в самый трудный период отслужил в АТО. Также по теме: Убил лучшего друга, с которым родился в один день! Как жизнь двух семей перевернулась после охоты

Что же там произошло между ними в лесу?

И почему мать погибшего не верит в версию стрелка?

Внимательно посмотрите этот сюжет и, прошу вас, лишний раз подумайте, прежде чем идти на охоту.

Это уже четвертая такая трагедия за последнюю неделю!